المرور: إغلاق طريق الكريمات من المنيا وحتى القاهرة بسبب سوء الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: قررت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق الكريمات بداية من المنيا وحتى القاهرة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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