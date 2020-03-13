مطران القدس: منع جميع رحلات الأقباط للقدس هذا العام.. وهذا موقف كنيسة القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي والشرق الأدني، أنه سيتم منع جميع الرحلات للقدس هذا العام بسبب تفشي فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها السلطات في مدينة القدس متجددة كل يوم حسب تطور الموقف الخاص بالفيروس.

وأضاف الأنبا أنطونيوس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المشاركة في الصلوات خلال أيام أسبوع الآلام ستقتصر على الآباء الرهبان والراهبات وبعض شعب القدس، موضحًا أنه سيتم الحفاظ على الصلوات كما هي في مواعيدها حسب المعمول به، كما أنه لا يوجد غلق لكنيسة القيامة في المرحلة الحالية.

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وشدد مطران القدس، على أنه لا تراجع عن القرار بشأن منع الزيارات هذا العام، حفاظًا على المصلين وأرواحهم من الأوبئة، مشيرًا إلى أن حضور احتفالات سبت النور والأعياد سوف يقتصر على أهل البلد والمقيمين في مدينة القدس، وأنه سيتم الاجتماع بين رؤساء الطوائف لتحديد الأرقام المحدودة التي سوف يتم السماح لها بدخول الكنيسة من أهل القدس المحليين فقط بسبب فيروس كورونا.

وكشف عن أن الدخول سيكون محدودًا بحسب الحاجة، وأنه طلب من السلطات إصدار بيان حكومي رسمي حتي تستطيع شركات السياحة إسترداد مستحقاتها نتيجة إلغاء الرحلات، وأنهم أكدوا أن هناك بيان رسمي سيصدر لتتمكن الشركات من استرداد الأموال التى دفعها الحاجزون للزيارة.

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