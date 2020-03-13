قيادات الإسكان يتفقدون مدينة الشروق لمتابعة التعامل مع تداعيات الأمطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية مدينة الشروق، لمتابعة موقف التعامل مع تداعيات الطقس السيىء، وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك برفقة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات، وكان في استقبالهما المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز.
وحضر الجولة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتم عرض الموقف الحالي، والذي شهد حالة من عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة، موضحًا أنه جار العمل بأقصى جهد لاستقرار التيار الكهربائي بالمدينة.
وأكد رئيس الجهاز أنه يتم حاليا رفع تجمعات مياه الأمطار وآثارها خلال الساعات القادمة، وذلك في ضوء ما شهدته المدينة على مدار يومين من أمطار شديدة الغزارة، يتبعها زيادة ضخ مياه الشرب.
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