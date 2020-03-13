بتوصية من السيسي.. وزيرة التضامن: إعانة عاجلة للمتضررين بمنطقة الزرايب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، التي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد.

وقالت القباج إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع الوزراء والمحافظين.

Advertisements

وأضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولًا طويلة المدى بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة.

ولفتت القباج إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال منها بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك أكثر من مقترح لنقل سكان المنطقة.

وأشارت القباج إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة للسكان في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة.