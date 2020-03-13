نائب وزير الطيران يتفقد حركة العمل في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، حركة المسافرين في مطار القاهرة الدولي، وفقًا لتوجهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لمتابعة سير العمل وانتظامية حركة التشغيل بالمطار خاصة في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد.

شملت الجولة تفقد مدرج الطائرات الرئيسي، وممرات الإقلاع والهبوط بأرض المهبط، للاطمئنان على سلامة الممرات وعدم تعرضها لأي تأثر عقب سقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد.

وتفقد مناع الأجهزة الملاحية بالمطار لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتأكد من كفاءتها في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، والوقوف على الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها تجنبًا لحدوث أي طارئ أو عرقلة قد تؤثر على انسيابية الحركة الجوية بالمطار.