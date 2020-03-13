الصحة العالمية: غسل اليدين بالماء والصابون فعّال للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن غسل اليدين بالماء والصابون فعّال للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على تويتر، اليوم الجمعة، إنه لا داعي للقلق إذا نفذ مطهر اليدين من المتاجر، مضيفة: "اغسل يديك بالماء والصابون العادي، فهو فعال في الوقاية من كورونا واحرص على غسل ما بين الأصابع وظهر اليدين وحول الأظافر".

وتشير التقارير إلى أن العدوى بفيروس كورونا المستجد قد يسبب مرضًا خفيفًا إلى وخيمًا، وقد يصبح مميتًا في بعض الحالات. وحسب البيانات الحالية بمنظمة الصحة العالمية، يبدو أن أغلب الحالات الجديدة مصابة بمرض أخف، ولا يزال ضمن أنماط الأعراض الأكثر خفة التي تسببها الأمراض التنفسية.