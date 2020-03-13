مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو ونصف "حشيش" بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو ونصف "حشيش" بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط إثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان ورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرص مخدر، 4 هواتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ومن ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص، والقائمين على إدارة ورش تصنيعها، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

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وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق، مشاركة قطاع الأمن العام قيام كلٍ من خراط "له معلومات جنائية"، عاطل، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة كائنة بذات القرية محل إقامتهما لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بداخل الورشة المشار إليها، وعثر بحوزتهما على 11 قطعة سلاح ناري "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، (محلي الصنع)"، أدوات وأجزاء التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

