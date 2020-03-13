شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق التراس: نصلح 4 سيارات مجانا ساعد أصحابها المواطنين وسط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة ستتكفل بصيانة وإصلاح ٤ سيارات دفع رباعى، بالشركة العربية الامريكية للسيارات التابعة للعربية للتصنيع، مجانا، وذلك لما بدر من أصحابهم من أعمال بطولية وشهامة فى اليومين الأخيرين فى الطقس السيئ.

وأكد الفريق التراس فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السيارة الخاصة بالمواطن شريف خيرى، واحدة من ضمن أربع سيارات سيتم إصلاحها بالعربية للتصنيع، مشيرا إلى أن مافعله أصحاب تلك السيارات موقف يعبر عّن شهامة ومرؤة المصريين فى الأزمات، ويجب أن تقف الدولة معهم، ففى الوقت الذى كان فيه المواطنين فى منازلهم كان هؤلاء يساعدون العالقين فى مناطقهم، قائلا" هذا أقل واجب نفعله لهم".