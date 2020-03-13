شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يوجه الشكر للمواطنين على تفهمهم أسباب الانقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالشكر لكافة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية على تعاونهم، وتفهمهم للظروف الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى تعرض البعض لانقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق .

ويؤكد الجهاز على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وكان المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكد أن معظم الاحمال المفصولة حاليا تتم بالتنسيق مع المحافظات على مستوى الجمهورية للحفاظ على السلامه العامة للعاملين بالكهرباء والمواطنين، موكدا أن أغلب الانقطاعات حاليا نتيجة ارتفاع منسوب المياه عن معدل الأمان بالنسبة لمهمات الكهرباء.

Advertisements

وأضاف دسوقي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحفاظ على سلامة المواطنين و العاملين بالقطاع على رأس أولويات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، لافتا إلى أن هناك بعض الانقطاعات الناتجة عن عطل فنى يتم اصلاحها من خلال الفرق الفنية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية و اعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

وناشد دسوقى المواطنين بتحمل انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق التى يوجد بها مياه أمطار غزيرة للحفاظ على السلامه العامة ، موكدا أنه سيتم إعادة التيار لهذه المناطق بالتنسيق مع المحليات.