شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يطمئن على الحالة الصحية لعاملين بعد تعرضهما لحادث بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، على الحالة الصحية لعاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بعد تعرضهما لحادث عمل على أرض المهبط، خلال موجة الطقس السيئ الذي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ومتوقع استمرارها حتى السبت المقبل.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه أثناء تواجد عاملي الخدمات الأرضية على أرض المهبط، للقيام بمهامهم في ظل الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها البلاد على مدار ساعات اليوم الجمعة، تسببت الرياح الشديدة بمطار القاهرة فى سقوط أحد دواليب العفش، على "محمود مصطفى عويس"، و"كريم عنيمي" العاملين بقطاع التشغيل بالشركة.

وأضافت المصادر، أنه لحرص العاملين على ألا تتسبب الرياح فى اصطدام أى من هذه الدواليب بالطائرة أثناء تقديم الخدمه لها، مما تسبب فى سقوط أحد هذه الدواليب على أحدهما وعندما حاول الأخر مساعدته سقط عليه هو الأخر، مما تسبب في اصابة الأول بتمزق فى عضلات الظهر والأخير بإصابات طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتابع المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حالة العاملين للاطمئنان على صحتهما وسلامتهم، وتقديم الدعم والشكر لهما على جهودهم المخلصة وحرصهم على العمل.