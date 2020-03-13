شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة السكة الحديد وموانئ الإسكندرية ودمياط والسويس وسفاجا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة استمرار انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وانتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والاسكندرية واعادة فتح مينائي السويس و سفاجا.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة اليرموك وعلى متنها 63 ألف طن قمح وقام فريق طبى متخصص من الحجر الصحى والطب الوقائى بالصعود على السفينة بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء وتم إنهاء اجراءات الكشف الطبى والفحوصات على طاقم السفينة بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة، وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه فى إصابتها أثناء الرحلة، وقياس درجة الحرارة، للتأكد من خلوهم من أى اصابات، وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء.



وأشار البيان إلى استمرار غلق موانئ نويبع وشرم الشيخ والغردقة لسوء الأحوال الجوية وكذلك انتظام حركة الملاحة النيلية، واستمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق .

وأكدت الوزارة في بيانها على على استمرار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار من كافة المحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة يالوقاية من فيروس كورونا مع ضرورة تواجد مسؤولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ بالموانئ البحرية.

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أعمال االتطهير (1)



أعمال االتطهير (2)



أعمال االتطهير (3)



أعمال االتطهير (4)



