شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: فرق التدخل السريع تنقذ 276 حالة من المشردين خلال موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، بالتواجد الميدانى على مدار اليوم فى كافة المحافظات محل عمل البرنامج، مستهدفين تقديم الدعم لكافة الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أفضل حياة كريمه لهم، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي بإعلان الطوارئ نظرا للظروف المناخية الصعبة التى تشهدها البلاد.

وأعلنت وزارة التضامن، أن فرق البرنامج تعاملت مع 153 طفلا ما بين خدمات إسعافات أولية، وممارسة أنشطة وتوزيع وجبات ساخنة بالإضافة إلى 123 فئة الكبار بلا مأوى ما بين توزيع بطاطين، وتقديم وجبات ساخنة أما عن حالات الإنقاذ فقد تمكن فريق عمل البرنامج بإيداع عدد 14 مشردا على مستوى كافة المحافظات محل عمل البرنامج وعدد 6 أطفال دمج مؤسسى بالإضافة لحالة دمج أسرى لابن بمحافظة الإسكندرية، كما تم تقديم خدمة الإسعافات الأولية لعدد 32 حالة ما بين طفل ومشرد وتوزيع عدد 218 وجبة ساخنة بالتعاون مع بنك الطعام بالإضافة لعدد 83 بطانية.

كانت وزيرة التضامن، قد أعلنت تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى، برئاستها لمتابعة موجة الطقس السيئ الذى ضرب البلد وتبعاته، حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات، حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعة.













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