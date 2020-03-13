شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إتاحة معدات الوزارة بالمجان لمساعدة المزارعين للتخلص من آثار الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جميع العاملين بالوزارة على جهودهم في مواجهة الظروف الجوية الاستثنائية التى شهدتها البلاد أمس واليوم.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة، جهاز تحسين الأراضى وقطاع الزراعات الآلية والمحطات ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات بوضع جميع إمكانياتهم فى خدمة المواطنين، على أن تقوم أجهزة وآلات ومعدات تحسين الأراضي والزراعة الآلية خدمة المزراعيين والمربيين بدون مقابل خلال هذه الفترة لمساعدتهم في التخلص من آثار الطقس السيئ.

Advertisements

وفى سياق متصل، مازال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، يتلقى تقارير متابعة لحظة بلحظة من قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات حول تأثير الظروف الجوية على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

كما وجه وزير الزراعة، بضرورة التواجد الميداني لمساعدة المواطنين، وتوصيل النصائح والارشادات إليهم ، حتى اجتياز هذه الموجة المناخية المتقلبة وإعداد تقارير متابعة من على أرض الواقع حول مدى تأثيرها على الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك لتقييم الأزمة وكيفية إدارتها والاستفادة من ذلك مستقبلا.