شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استمرار امتحانات الدبلومة الأمريكية فى موعدها غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نظرًا لظروف حالة الطقس التى تمر بها البلاد، فقد قرر وزير التربية والتعليم، تفويض المحافظين بالمحافظات التى تعمل بها الدراسة يوم السبت، باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة غدًا كل فى محافظته وفق ظروف الطقس بالمحافظة مع استمرار امتحانات الدبلومة الأمريكية فى موعدها غدًا.

وقرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غداً السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس فى كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار - حسب بيان الوزارة - الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التى يحتاجها العمل، وفق ما يحدده السادة رؤساء الجامعات.

يأتى هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

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