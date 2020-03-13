شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غرق أكثر من 10 منازل بالمياه بقرية الدسيمى فى الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بحضور عدد من القيادات، واستمع لتقرير من مدير غرفة العمليات عن تطورات الوضع بالمحافظات وحالة الطقس، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي والقوات المسلحة والشرطة لشفط تراكمات وتجمعات المياه في نواحى متفرقة على مستوى المحافظات.

وأشار تقرير الغرفة، إلى وجود أكثر من 13 تجمع لمياه الأمطار فى أنحاء متفرقة بمحافظة القاهرة، حيث تم الدفع بعربات شفط المياه المتراكمة، وتم التنسيق مع القوات المسلحة للتدخل والمساعدة لشفط تجمعات المياه في بعض المناطق.

كما أشار التقرير أيضاً، إلى تضرر مجموعة من المنازل بقرية الدسيمى بمركز الصف، وذلك لتغيير السيل مساره عبر المخر المحدد له مما أدى الى غرق أكثر من 10 منازل بالمياه بارتفاع 2 متر، وقد دفعت المحافظة بفرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية وتدخل القوات المسلحة للسيطرة على الموقف، كما توجه إلى موقع القرية نواب محافظ الجيزة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الموقف وتوزيع المساعدات الغذائية والعينية على سكان القرية المتضررين من الحادث.

وأوضح تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تحسن الأحوال الجوية على مستوى عدد كبير المحافظات، حيث تم فتح العديد من الطرق الموانئ المغلقة، حيث تم فتح ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، مؤكداً أن هناك غلق لطريق أسيوط سوهاج الغربى وطريق سوهاج الغردقة لحين وضوح الرؤية بالطرق، وإنهاء أعمال شفط المياه.

كما أشار تقرير غرفة العمليات أيضاً، إلى تعرض حوالى 15 منزلا بالمنوفية إلى الضرر بسبب مياه الأمطار، ولا توجد أى إصابات بين المواطنين.

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وشدد شعراوى، على فريق عمل غرفة عمليات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة، ومتابعة أى أحداث غير طبيعية بالمحافظات ومتابعة أحوال الطقس، ووجه شعراوى بتكثيف الدفع بعربات شفط المياه بالمحافظات لسرعة رفع التراكمات المائية الناتجة من الأمطار، وكذلك التأكيد على سلامة جميع شبكات وأعمدة الكهرباء وأكشاك الكهرباء لتلافى سقوط أى حوادث.

كما أكد وزير التنمية المحلية، متابعة غرفة عمليات الوزارة لخطة المحافظات مع بداية اليوم وتنفيذها على مدار اليوم لسرعة التخلص من آثار الأمطار، والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لرفع أى أشجار أو أعمدة إنارة تضررت من العواصف الترابية حال سقوطها، وكذا أبراج الكهرباء والضغط العالى.

وأوضح شعراوى، أن الدولة تعرضت إلى موجه تم توقعها منذ أيام، وعمل الاستعدادات القصوى للتصدى لها والتنسيق الجيد بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية، مشيراً إلى أن شبكات الصرف الصحي لا تستطيع استيعاب هذه الكميات حيث أن تلك الموجة من الطقس لم تتعرض لها البلاد منذ 40 عاماً، وبالتالى نضطر لقطع مياه الشرب أو تخفيض الضغوط فى بعض المناطق، لمحاولة استيعاب شبكات الصرف الصحى لكمية الأمطار التى تصل إليها.

وقدم شعراوى خالص التعازى لأسر الضحايا الذين سقطوا فى بعض المحافظات، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.

كما توجه وزير التنمية المحلية، بالشكر لكل العاملين بالمحليات، وأجهزة الدولة المختلفة على جهودهم التى يبذلوها منذ حوالى 72 ساعة والتواجد المستمر فى الشارع للتعامل مع الظروف المناخية الاستثنائية التى تشهدها البلاد.