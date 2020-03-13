شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يقرر تأجيل امتحانات أبناء المصريين فى الدول المعلّقة للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج بالبلاد التى قامت بتعليق الدراسة بها لحين قيام كل دولة بإنهاء تعليق الدراسة بها، كما قرر سريان امتحانات أبنائنا في الخارج بالبلاد التي لم تعلق الدراسة، في موعدها كما هو محدد من قبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذا يأتى فى ظل قيام بعض الدول بتعليق الدراسة بها، واحترامًا منا لقرار كل دولة.