"مصر تتجاوز عاصفة التنين" والتفاصيل في العدد اليومى من الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "مصر تتجاوز عاصفة التنين" وفيه: السيسى: فخورا بأبناء الشعب المصرى.. أظهرتم روح تعاون.. والدولة أدارت مشهدا معقدا فى ظروف مناخية ليست معهودة.. تعطيل الدراسة اليوم.. مدبولى يعزى أهالى الضحايا ويؤكد: مصر لم تشهد هذا الطقس منذ ما يقرب من 40 عاما.. الوزراء والمحافظون ورؤساء المدن والعمال فى الشارع لمواجهة تداعيات الأمطار.. وانتظام الملاحة الجوية والسكة الحديد والمترو، والتفاصيل في الصفحة الرابعة من العدد الورقى. وداخل العدد وداخل العدد ـ حركة السياحة منتظمة مع تشديد الإجراءات الوقائية ـ «شبح الفيروس» يفزع أوروبا.. إيطاليا تواجه اتساع «كورونا» فرنسا تغلق المدارس وجونسون يرعب البريطانيين ـ الأهلى يكثف مفاوضات ضم ثنائى بيراميدز فى ميركاتو الصيف Advertisements ـ «التعليم»: شرح المناهج للطلاب خلال التيرم الثانى بأكملها دون حذ ـ تصعيد عسكرى بين واشنطن وطهران فى العراق.. وبغداد تستدعى السفير الأمريكي ـ مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف يعتمد التقرير المصر ـ «الداخلية»: إجراء قرعة الحج من 16 إلى 22 مارس ـ «مصر للطيران» تعلن إيقاف رحلاتها للخرطوم



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