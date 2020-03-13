شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتفقد مركز المراقبة والتحكم لشبكة الشركة المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، مركز المراقبة والتحكم الخاص بشبكة الشركة المصرية للاتصالات بالمهندسين، وذلك لمتابعة انتظام خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ قد تحدث خلال موجة الطقس السيىء التى تشهدها البلاد، وكان فى استقبال الوزير المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

وتابع الدكتور عمرو طلعت، أعمال مركز المراقبة والتحكم المسؤول بشكل كامل عن أنظمة المصرية للاتصالات بكافة خدماتها، كخدمات الصوت والبيانات والمحمول وخدمات IPTV، وطريقة التدخل المباشر لإدارة الأزمات الطارئة التى قد تنتج عن موجة الطقس السيئ حالياً وذلك عبر تفعيل التعديلات المركزية وتأمين خدمات الاتصالات التى تقدمها الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية.

تأتى هذه الزيارة فى إطار المتابعة التى يقوم بها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاطمئنان على انتظام خدمات الاتصالات ومتابعة التدخل الفورى لحل أى مشكلة قد تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.

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وسبق أن أكد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم تتأثر بشكل كبير من حالة الطقس السئ والأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن نسبة تأثر شبكة الاتصالات والإنترنت من التقلبات المناخية من 3 إلى 5%، موضحا أن الوزارة تعمل على تلفى هذا التأثر السلبى القليل من الطقس السيئ.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شكل غرفة عمليات فى جميع المحافظات لمتابعة مستوى خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل مركزى من خلال نظم مميكنة على مستوى كل محافظة وكل مدينة ، وأداء الخدمات المطلوبة فى حال حدوث عطل بسبب انقطاع الكهرباء.