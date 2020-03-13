"استحملونا شوية".. وزير الكهرباء يكشف أضرار القطاع من الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن شبكات التوزيع والمحولات، كانت الأكثر تضررًا من موجة الطقس السيئ، مضيفًا أن محطات الكهرباء لم تسجل أي تأثر يذكر بالأمطار التي تضرب البلاد طوال الساعات الماضية.
وأضاف وزير الكهرباء في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتقدم باعتذار لجموع المواطنين، قائلًا: "استحملونا شوية".
وأكد الوزير، أن تسرب مياه الأمطار للمحولات وشبكات التوزيع، يسبب أضرارًا كبيرة تطلب الكثير من الوقت لإصلاحها، وحتى تتخلص من الرطوبة التي أصابتها، موضحًا أن العاملين في الوزارة يعملون على مدار الساعة، للوفاء لحل كل شكاوى المواطنين، التي وصلت لعدد كبير.
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