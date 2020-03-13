الأهرامات تستقبل الممثل الفرنسي جيمي جان لويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
استقبلت منطقتي آثار الهرم وسقارة، اليوم الجمعة، الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، ومخرج أفلامه، على هامش زيارته لعدد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر، لحضور مهرجان السينما الأفريقية.
وكان في استقبالهم مدير منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، وبدأت الزيارة بدخول الهرم الأكبر.
وأكد محيي الدين أن جيمي أعرب عن سعادته بدخول الهرم الأكبر الذي كان حلم حياته، مبديًا إعجابه بطريقة بناءه.
ثم توجه الضيفان إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبي الهول، ومعبد الوادي، وأبديا انبهارهما بطريقة نحت تمثال أبي الهول.
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