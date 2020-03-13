إغلاق طريق الضبعة بداية من الكيلة 175 في اتجاه مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - أغلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، طريق الضبعة، بداية من الكليو 175 في اتجاه محافظة مطروح.
يأتي هذا في إطار ما تتخده الحكومة من إجراءات، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تذرب البلاد بداية من أمس الخميس.
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