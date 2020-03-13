محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمدالصاوي: نفى مصدر أمني ما اذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية مداخلة هاتفية لأحد النشطاء السياسيين زعم خلالها وجود إنتهاكات بحق العديد من السجناء بالسجون المصرية ، مدعياً وفاة أحد السجناء نتيجة تعرضه للإهمال الطبى المتعمد. وأضاف المصدر؛ بالفحص تبين عدم صحه تلك الإدعاءات وعدم وفاة المسجون المُشار إليه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له داخل مستشفى السجن ، والمستشفيات الخارجية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف حقيقة وفاة سجين بسبب الإهمال الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.