محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: ألقت قوات الأمن القبض على إثنين من العناصر الإخوانية لترويجهما شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والإدعاء على غير الحقيقة بإنتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع فى مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته ، وكذا التهكم على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأى العام . تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين؛ وإحالتهما إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط إخوانين لترويجهم شائعات عن "كورونا" والتهكم على إجراءات الدولة لمجابهة الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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