غلق "الدائري" بطول 500 متر تجاه منطقة معمار المرشدي بسبب مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق الطريق الدائري بعد أبراج سما تجاه منطقة معمار المرشدي بطول 500 متر ، لوجود تجمع مياه.

وأضافت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه يجري الآن سحب المياه بواسطة سيارات الشفط؛ كما تم نشر الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق>

وأشار الإدارة في بيانها؛ إلى أنه تم تحويل حركة السيارات إلى الطريق الداعم في الاتجاهين.

وتابع البيان، تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.