محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق الطريق الدائري بعد أبراج سما تجاه منطقة معمار المرشدي بطول 500 متر ، لوجود تجمع مياه.
وأضافت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه يجري الآن سحب المياه بواسطة سيارات الشفط؛ كما تم نشر الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق>
وأشار الإدارة في بيانها؛ إلى أنه تم تحويل حركة السيارات إلى الطريق الداعم في الاتجاهين.
وتابع البيان، تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق "الدائري" بطول 500 متر تجاه منطقة معمار المرشدي بسبب مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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