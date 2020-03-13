المرور: تعيد فتح طريقي الفرافرة تجاهي ديروط والواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور إعادة فتح طريقي الفرافرة اتجاه الواحات البحرية؛ وطريق الفرافرة اتجاه ديروط.

وأكدت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، تواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية على جميع الطرق.

وتابع البيان، تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.