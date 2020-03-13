المرور تعلن غلق 6 طرق رئيسية بالمحافظات بسبب الطقس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق 6 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الطرق التي تم إغلاقها هي :

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طريق البحر الاحمر اتجاه سوهاج وقنا واسيوط؛ وطريق الجيش الشرقي في الاتجاهين؛ وطريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة؛ و طريق البحر الاحمر اتجاه راس غارب اتجاه الشيخ فضل المنيا؛ و طريق فيران اتجاة سانت كاترين؛ وطريق راس سدر اتجاه الطور.

وأكدت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، تواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية على جميع الطرق.

وتابع البيان، تهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.