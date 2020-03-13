محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
أعلنت الإدلاة العامة للمرور، عن حدوث كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي تابع للتجمع الخامس على الطريق الدائري قطرها ١٠٠٠ ملي؛ مما أدى الى انهيار بطول ٧٠ متر في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف اتجاه المعادي بارتفاع ١٨ متر وبعده ٥٠٠ متر اتجاه المعادي الجهة اليسري ٦٠ متر طول في ٧ متر ارتفاع.
وأضافت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم عمل تحويل الطريق قادم من المشير طنطاوي وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار بطول 70 متر على الطريق الدائري بالتجمع.. والمرور تعلن البدائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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