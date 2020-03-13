المرور: غلق طريق السخنة في الاتجاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم غلق طريق العين السخنة في الاتجاهين.

وأكدت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، تواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية على جميع الطرق.

وتابع البيان، تهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.