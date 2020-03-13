أخبار مصر | بسبب كورونا والطقس.. أولياء أمور مدارس المتفوقين يستغيثون بوزير التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا والطقس.. أولياء أمور مدارس المتفوقين يستغيثون بوزير التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طلاب وأولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين الداخلية بمناشدات إلي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحمايتهم من الطقس السيء وكذلك انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت سميرة محمد إحدى أولياء الأمور، إن الطالبات قد وصلن من محافظات عديدة إلي المدرسة مساء الاربعاء الماضي وهن الآن موجودين في المدارس ولا يستطعن الخروج أو شراء الاحتياجات الخاصة بهم بسبب الطقس السيء والذي سوف يستمر حتي غدا السبت، مطالبين من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس الداخلية للمتفوقين هذه الأيام.

بينما كشفت هدي المحمدي ولية أمر أخري أن تجمعهم في مدرسة داخلية واحدة يعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن ٤ طالبات يجلسن في غرفة واحدة ويستخدمن دورة مياه واحدة وهذا يعرضهن لفيروس كورونا، مطالبة من وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة حتي يتم انتهاء هذه الموجه الصعبة بسبب الفيروس والطقس أو العمل علي تعقيم المدرسة وتعقيم الغرف الخاصة بالطلاب لحمايتهم من الفيروس.

بينما قالت أمل صابر ولية أمر أخري، إنهم تقدموا بشكوي للتعليم للعمل علي اتخاذ قرار بهذا الشأن، حيث الفروع الداخلية لمدارس المتفوقين كثيرة منها أكتوبر والمعادي وكفر الشيخ.