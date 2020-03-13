أخبار مصر | أمين الأعلى للآثار يتابع أعمال كسح مياه الأمطار بمنطقة الأهرامات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الأعلى للآثار يتابع أعمال كسح مياه الأمطار بمنطقة الأهرامات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على مقطع فيديو لتفريغ منطقة آثار الأهرامات من مياه الأمطار المتراكمة خلال عواصف الأمس، والتي ارتفع منسوبها لعدة سنتيمترات مكونة مجموعات ضخمة من المياه.

وأظهر الفيديو الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وهو يتابع عمليات كسح المياه وتفريغ الماء المتراكم حيث قال إن حالة الطوارئ مستمرة في جميع المناطق الأثرية والسياحية بأنحاء الجمهورية.

وصرح وزيري أنه متواجد منذ الصباح الباكر في محيط المناطق الأثرية وكل قيادات الوزارة متواجدة في الشارع حيث يتم متابعة المناطق الأثرية على مدار الساعة حيث تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية لتلقي أية بلاغات حول المناطق الآثرية، والعمل على حلها فورا مع الأجهزة المعاونة بالمجلس الأعلى للآثار، أو من خلال التعاون والتنسيق أيضًا مع المحليات.