أخبار مصر | بسبب العاصفة.. انهيار عقار في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب العاصفة.. انهيار عقار في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب، إنه فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بمتابعة ما يستجد من بلاغات تضر بالمواطنين، انتقلت اليوم الجمعة، بعد بلاغ من سكان العقار رقم ٢٤ حارة جلال، تبين انهيار سقف الدور الأخير وشروخ طوليه وعرضية وهبوط بالأرضيات، نتيجة سقوط الأمطار.

وأوضح مهران، في بيان صحفي، أنه تم إخلاء العقار من السكان والمنقولات وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات، كما تم المعاينة من قبل الإدارة الهندسية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل المواطنين.

وأشار مهران إلى أنه تم عمل شفط وكسح مياه الأمطار بمنطقة روضة السيدة زينب، وشفط المياه بجميع نطاق الحى والآن بميدان أبو الريش وشفط مياه الأمطار بشارع القصر العيني وشارع نوبار مع ميدان لاظوغلي حتى لا تعوق حركة المرور.

وأضاف مهران أنه تم التعامل أيضا مع سقوط عدد قليل من الأشجار، بشارع الشيخ على يوسف وجارى تقطيعها والتعامل معها وفتح الشارع إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع كفائه الشوارع الرئيسه والجانبية.

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ويتم الآن المتابعة بجميع نطاق الحي، من جميع الأجهزة التنفيذية ومستمرين فى تلاقى البلاغات على مدار الـ ٢٤ ساعة، لحين تحسن الأحوال الجوية.