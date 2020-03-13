أخبار مصر | بعد قرار إلغاء التجمعات.. مطالب بتأجيل انتخابات "المحامين".. وعاشور يؤكد: في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار إلغاء التجمعات.. مطالب بتأجيل انتخابات "المحامين".. وعاشور يؤكد: في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات تفصلنا عن إجراء إنتخابات المحامين لعام 2020 لإختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة، بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات.

ويطالب الكثيرون بتأجيل الدعوة لإنتخابات النقابة العامة للمحامين لإنتشار فيروس كورونا وسط التجمعات البشرية، وإحتمال تواجد المحامين بكثافة، وذلك بعد مطالبات منظمة الصحة العالمية والتي طالبت بعدم وجود تجمعات بشريه في الوقت الحاضر، لمنع انتشاره بسرعة.

وجاءت تعليقات البعض علي تأجيل الإنتخابات بين الرفض والإستمرار كالأتي:-

* تعليق حملة ادعم نقابتك ومهنتك "شخص واحد مصاب بالمرض سينقل المرض للجميع":-

طالبت الحملة بتأجيل الإنتخابات وذلك سيؤدي إلي إقبال ضعيفا في الانتخابات النقابية في ظل خوف الكثيرين من المحامين من إصابتهم بالعدوي.

وأضافت الحملة "شخص واحد مصاب بالمرض سينقل المرض للجميع، وحيث أن العدد كان من المتوقع قبل تواجد هذا الفيروس ألا يقل عن ثمانين ألف محامي في كافة المحاكم الاستئنافيه بلجان الاقتراع، فانتشار الفيروس بين المحامين سيكون كارثه وبائية كبري تهدد جدران نقابة المحامين والمجتمع، ويشتت جهود الدولة ووزارة الصحة في محاصرته والقضاء عليه بعد ظهوره في مصر.

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* سامح عاشور: "هذا موعد الانتخابات النهائي لكل المستويات المختلفة نقيبا وأعضاء":-

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، علي إستمرار الدعوة لانتخابات النقابة والمقرر عقدها الأحد القادم الموافق 15 مارس الجارى، مضيفا:" هذا موعد الانتخابات النهائي لكل المستويات المختلفة نقيبا وأعضاء".

وأضاف سامح عاشور في بث مباشر له علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعى 'فيسبوك'، أن انتخابات نقابة المحامين سوف تكون تحت اشراف قضائي، مشيرا إلى أن البعض سعى إلى تعطيل الانتخابات بشتى الطرق، متابعا: "هناك طعن جديد لوقف انعقاد الجمعية العمومية، ممن يعجزون عن تقديم أنفسهم للمحامين، لعدم امتلاكهم رؤية نقابية، ويدركون جيدا عدم قدرتهم على كسب تأييد المحامين.

* يحيي التونى: "تم إتخاذ إجراءات وقائية يوم الانتخابات حرصا على سلامة المحامين

وقال يحيى التونى أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، المرشح على عضوية المجلس، إن انتخابات النقابة ستجرى فى موعدها، 15 مارس الجارى، ولا يوجد تغيير حتى الآن، مشيرًا إلى أن النقابة حرصت على تنظيم العملية الانتخابية بشكل جيد، ولن تسمح بتكدسات أمام صناديق الاقتراع.

وأكد أن النقابة عملت على زيادة عدد لجان التصويت، وفى كل لجنة سيكون هناك صندوق انتخاب، وبعض أماكن التصويت عبارة عن نوادٍ واسعة، لذلك لن يكون هناك قلق من مسألة الزحام، مشيرًا إلى أنهم يدرسون اتخاذ إجراءات وقائية يوم الانتخابات، حرصًا على سلامة المحامين، ومنعًا لانتشار أى فيروسات أو غيره

* مجدي سجي: "لاتوجد آليات تسمح بتأجيل الإنتخابات وصعوبة التصويت إلكتروني":-

قال الأستاذ مجدي سجي وكيل النقابة، علي إستمرار الدعوة للإنتخابات، مؤكدا علي عدم التصويت الكتروني لعدم وجود آليات تسمح بذلك ولكثرة عدد المحامين علي مستوي الجمهورية.

وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

