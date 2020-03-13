أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يتفقد استاد القاهرة والمركز الأولمبي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يتفقد استاد القاهرة والمركز الأولمبي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية شملت "هيئة إستاد القاهرة الدولي، المركز الأوليمبي بالمعادي، مركز شباب الجزيرة" وذلك لمتابعة سلامة تلك المنشآت وبنيتها التحتية، بعد تعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء.

ويتابع وزير الرياضة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة كافة المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية، مع التشديد على إستمرار العمل وفتح كل مراكز الشباب، مراكز التعليم المدني، والمدن الشبابية لإستقبال أي حالات قد تضررت جراء سوء الأحوال الجوية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر لجميع العاملين والقيادات بمديريات الشباب والرياضة على الجهود التي بذلت خلال الساعات الماضية لمواجهة الطقس السيئ.

وقام وزير الرياضة قام بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لإمداده بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية حتى يتم استقبالهم في اقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.

كما وجه بفتح المنشآت الشبابية لايواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

وتعرضت محافظات الجمهورية أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، يوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.