مصر | مواقف إنسانية لرجال الشرطة في الطقس السيئ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواقف إنسانية لرجال الشرطة في الطقس السيئ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت مجموعة من الصور الملحمة البطولية لرجال الشرطة بالقاهرة والجيزة في أثناء التعامل مع الأمطار الكثيفة في الشوارع، حيث بادروا في شفط المياه وتحريك الطرق، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين

ويسابق رجال الشرطة من المرور والحماية المدنية الزمان للتعامل مع المياه الغزيرة المتساقطة بفعل الأمطار، في مشاهد حضارية وراقية، تنم على وطنية جهاز الشرطة المصري، وظهورهم في وقت الأزمات والاحترافية في التعامل معها.



ولقيت هذه المشاهد الإنسانية استحسان المواطنين الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة الذين يعملون برجولة أسفل مياه الأمطار الغزيرة، وبالرغم من الأمطار الغزيرة المتساقطة في الشوارع، والتزام كثير من المواطنين بمنازلهم بسبب سوء الأحوال الطقسية، إلا أن رجال الشرطة يتواجدون في الشوارع لأداء رسالتهم النبيلة، في تسيير حركة الطرق.

ورجال الداخلية لا يكتفون بتنظيم وتحريك المرور، وإنما يساهمون في إزالة تجمعات المياه، من خلال سيارات الشفط التابعة للحماية المدنية، ويسطرون مشاهد إنسانية في الشوارع، من خلال التعامل مع الأشخاص الذين قادتهم الظروف للتواجد في الشوارع وتسهيل مهمة وصولهم لمنازلهم بسلام وأمان. ولم تكتف وزارة الداخلية بالتواجد الميداني في الشوارع للتعامل مع مياه الأمطار، وإنما وضعت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات للمواطنين المتواجدين في الشوارع للعبور لبر الأمان، من خلال عدم السرعة المرتفعة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، والالتزام بالحارة المرورية.

بالإضافة إلى عدم الاستخدام المفاجىء للفرامل، وتجنب رفع أصوات "الكاست" وإطلاق أضواء الإنتظار، وجلوس الأطفال بالمقاعد الخلفية في السيارات، وعدم وضع الطفل أمام عجلة القيادة، والالتزام بتعليمات رجال المرور، وتوخي الحذر حتى الوصول سلامين للمنازل.