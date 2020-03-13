مصر | مواقف إنسانية لرجال الشرطة في الطقس السيئ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواقف إنسانية لرجال الشرطة في الطقس السيئ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسابق رجال الشرطة من المرور والحماية المدنية الزمان للتعامل مع المياه الغزيرة المتساقطة بفعل الأمطار، في مشاهد حضارية وراقية، تنم على وطنية جهاز الشرطة المصري، وظهورهم في وقت الأزمات والاحترافية في التعامل معها.
ولقيت هذه المشاهد الإنسانية استحسان المواطنين الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة الذين يعملون برجولة أسفل مياه الأمطار الغزيرة، وبالرغم من الأمطار الغزيرة المتساقطة في الشوارع، والتزام كثير من المواطنين بمنازلهم بسبب سوء الأحوال الطقسية، إلا أن رجال الشرطة يتواجدون في الشوارع لأداء رسالتهم النبيلة، في تسيير حركة الطرق.
ولم تكتف وزارة الداخلية بالتواجد الميداني في الشوارع للتعامل مع مياه الأمطار، وإنما وضعت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات للمواطنين المتواجدين في الشوارع للعبور لبر الأمان، من خلال عدم السرعة المرتفعة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، والالتزام بالحارة المرورية.