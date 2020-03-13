مصر | مصدر أمني ينفى وفاة سجين نتيجة إهمال طبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني ينفى وفاة سجين نتيجة إهمال طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي مصدر أمني ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عن مداخلة هاتفية لأحد النشطاء السياسيين زعم خلالها وجود إنتهاكات بحق العديد من السجناء بالسجون المصرية، مدعيًا وفاة أحد السجناء نتيجة تعرضه للإهمال الطبى المتعمد.



بالفحص تبين عدم صحه تلك الإدعاءات وعدم وفاة المسجون المُشار إليه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له داخل مستشفى السجن، والمستشفيات الخارجية.