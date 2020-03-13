مصر | ضبط اثنين من الإخوان لترويجهما شائعات عن كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط اثنين من الإخوان لترويجهما شائعات عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإخوانية الإرهابية، بتهمة ترويج شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والإدعاء على غير الحقيقة بإنتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع فى مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته.

وتم القبض على العنصرين لترويجهما شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والإدعاء على غير الحقيقة بإنتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع فى مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته، وكذا التهكم على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأي العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين .