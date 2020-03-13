شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب معلقا على وفاة 40 أمريكيا بفيروس كورونا: لدينا سياسة حدودية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على وفاة 40 أمريكيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: "لدينا سياسة حدودية للغاية، وإذا كانت الحدود ضعيفة أو مفتوحة لزاد العدد عن ذلك".

وكتب ترامب، عبر حسابه على تويتر: "إلى هذه النقطة ولأن لدينا سياسة حدودية قوية للغاية، فقد حصلنا على 40 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، إذا كانت لدينا حدود ضعيفة أو مفتوحة، فإن هذا الرقم سيكون أعلى عدة مرات".



ترامب

وكان ترامب، أعلن تعليق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثين يوما اعتبارًا من اليوم الجمعة، مستثنيا بريطانيا من القرار، وقال إنه لا نطبق على المملكة المتحدة وسيتم إعادة النظر فى القرار فى ضوء المستجدات القادمة.

واتهم ترامب الاتحاد الأوروبى بالفشل في اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها واشنطن فى بداية تفشى الفيروس وأبرزها قيود السفر من الصين ومناطق انتشار كورونا الأخرى

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و طلب ترامب من الكونجرس إقرار تخفيضات ضريبيبة لمواجهة التأثير السلبى للفيروس على الاقتصاد، ودعا الكونجرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأمريكيتين وأعلن أنه سيطلب من وزارة الخزانة أن تضع تسهيلات على دفع الضرائب للمتضررين، ولفت إلى أن هذه الخطوة ستضخ 200 مليار دولار فى الاقتصاد الأمريكى

كما أعلن ترامب توقيع مشروع قانون بتمويل قيمته 8.3 مليار دولار لمساعدة المؤسسات الحكومية للتعامل مع الفيروس ويشمل هذا دعم اللقاحات والعلاجات وتوزيع الإمدادات الطبية

كما أعلن ترامب أن إدارته تنسق مباشرة مع المجتمعات التى بها تفشى كبير وأصدر توجيهات بإغلاق المدارس والحد من التجمعات

وجه ترامب إدارة المشروعات الصغيرة لتقديم سيولة ورأس مال للشركات المتضررة من فيروس كورونا وقال إن الإدارة ستبدأ فى تقديم قروض اقتصادية منخفضة الفائدة فى الولايات المتضررة وتم توجيه وزارة الخزانة لتأجيل دفع الضرائب دون فائدة أو عقوبات على أفراد وشركات تضررت بشدة، وسيوفر هذا الإجراء أكثر من 200 مليون دولار من السيولة الإضافية للاقتصاد.