شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من التضامن بشأن التعامل مع متضررى منطقة الزرايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من نيفين القباج وزيرة التضامن اﻻجتماعى، حول متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتهدم منازل اهالى منطقة الزرايب، بحلوان.

وفى مستهل التقرير أشارت وزيرة التضامن اﻻجتماعى الى أن تهدم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد مؤخراً من سوء حالة الطقس، نظرا لوجود أغلب هذه المنازل بالمكان المخصص لمخرات للسيول، مضيفة: هذا الحادث نتج عنه وفاة عدد من المواطنين وتضرر آخرين، وعلى الفور تم التعامل وتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين والمتضررين، ونقل المتوفين الى مستشفى حلوان العام، كما تم تجهيز المهمات والاحتياجات المطلوبة من ادوات ﻻعاشة المتضررين، وذلك بالتعاون مع فرق اﻻغاثة العاجلة والهلال اﻻحمر المصري، ومنظمات المجتمع المدنى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى استمرار المتابعة اللحظية مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفورى مع اى مستجدات تتعلق بالحادث.

كما نوهت الوزيرة إلى تقرير غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، والتى تتابع وترصد ما يتم الإبلاغ عنه على مستوى اقليم الجمهورية، من شكاوى تتعلق بتداعيات حالة الطقس السيئ التى تشهدها البﻻد، وما يتم توجيهه من فرق للتدخل السريع، للتعامل مع ما يرد من بلاغات وأحداث.