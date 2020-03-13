شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: محمد صلاح بخير ولا صحة لشائعة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مقرب من نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح اليوم الجمعة، إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجاء ذلك ردا على شائعات أطلقتها مواقع إعلامية تحدثت فيها عن الاشتباه بإصابة الفرعون المصرى بالفيروس.

وقال المصدر، إن اللاعب المصرى بخير ويتواصل يوميا مع أهله وسيحضر للقاهرة خلال الأيام العشرة المقبلة مع أسرته لزيارة مصر، وقد بدأت الشبهات تحوم حول إصابة الفرعون المصرى وزملائه فى "الريدز"، بعد عزل 5 من أفراد فريق بورنموث الذى انهزم أمام ليفربول بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضى ضمن الجولة الـ29 من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

ووضع نادى بورنموث حارس مرماه أرتور بوروك وأربعة آخرين من الجهاز الفني، فى العزل بعد ظهور أعراض فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وقد تكهنت العديد من التقارير بأن يكون حارس بورنموث والأفراد الأربعة الآخرون قد نقلوا عدوى فيروس كورونا للاعبى ليفربول، وكان صلاح قد تبادل الحديث مع حارس مرمى بورنموث المصاب بكورونا أثناء خروجهما من الملعب عقب نهاية الشوط الأول.