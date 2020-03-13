شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رجال الشرطة يمدون يد العون للمواطنين تحت مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو انتشار رجال الشرطة فى الشوارع والميادين والطرق والمحاور الرئيسية، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية التى تضرب البلاد لليوم الثانى على التوالى، وذلك لمد يد العون للمواطنين ومساعدتهم في الوصول لمنازلهم بسلام وأمان، حيث حرصت القيادات الأمنية على التواجد مع الضباط والأفراد، حيث تفقد عدداً من مساعدي وزير الداخلية ومدراء الأمن الانتشار الشرطي في الشوارع، ومراجعة خطط التعامل مع سوء الأحوال الجوية.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.

وواصلت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.

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وفتحت إدارة المرور عدداً من الطرق، حيث تم فتح طريق رأس غارب اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف، وطريق سفاجا اتجاه الغردقة، وطريق القصير اتجاه قفط بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الرؤية بمحافظة البحر الأحمر، وتم فتح الزعفرانة اتجاه الغردقة في الاتجاهين، وفتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج، وفتح طريق سفاجا اتجاه قنا.

وحذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، من السرعة المرتفعة مطالبة بالسير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار، وشددت الإدارة العامة للمرور، على التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

ولفتت الإدارة العامة للمرور، إلى ضرورة استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، مع عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز، مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.