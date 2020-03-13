شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يجيب.. الإعصار راح فين والمدارس راجعة امتى؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردا على تساؤلات المواطنين حول حقيقة تعرض مصر اليوم لإعصار أطلقت عليه مواقع التواصل الاجتماعى "إعصار التنين"، يجيب الخليج 365 في الفيديو التالى على ذلك السؤال، ويرصد آخر الأخبار الهامة فيما يخص موجة الاضطرابات الجوية.

كم يجيب الفيديو على سؤال "متى تعود الدراسة"، خاصة مع الخوف والقلق من حالة الاضطرابات الجوية المستمرة من الأمس وحتى الغد السبت.

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