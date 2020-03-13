شكرا لقرائتكم خبر عن حصرياً بالصور أول إعلان رسمى عن ارتباط أحمد أبو هشيمة والنجمة ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بأول صورة حصرية تؤكد الارتباط الرسمى بين رجل الأعمال الكبير أحمد أبو هشيمة والنجمة ياسمين صبرى، وهى الصورة الأولى من نوعها التي تؤكد هذا الحدث السعيد.

و فى تصريح حصرى لليوم السابع، عبر الهاتف، أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صحة الارتباط الرسمي بالنجمة الكبيرة ، وقال إن هذا الارتباط جرى على المستوى العائلى، وأضاف أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم الإعلان قريبًا جدا.

وستوافيكم الخليج 365 بالتفاصيل أولًا بأول عن قصة هذا الارتباط بين رجل الأعمال الشهير والنجمة الكبيرة.





Advertisements