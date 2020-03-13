تعرف على 22 طريق صحراوى مغلق بسبب موجة الطقس السيئ بالمحافظات حتى الآن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، 22 طريق صحراوى حتى الآن بسبب وجود رياح مثيرة للأتربة وعاصفة ترابية وإنعدام الرؤية، وتجمعات مياه أمطار بها منعا لوقوع أى حوادث مرورية ومن تلك الطرق:

-غلق طريق فيران _سانت كاترين.

-غلق طريق الجيش الشرقي في الاتجاهين.

-غلق طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة.

-غلق طريق العين السخنة فى الاتجاهين.

-غلق طريق البحر الأحمر اتجاه سوهاج وقنا وأسيوط.

-غلق طريق البحر الأحمر اتجاه رأس غارب.

-غلق طريق البحر الأحمر اتجاه الشيخ فضل والمنيا.

-غلق طريق رأس سدر _الطور.

-غلق الطريق الدائرى أعلى الجولف.

-غلق طريق طابا _ نوبيع.

-غلق طريق سانت كاترين _فيران جنوب سيناء.

- غلق طريق قنا_ الأقصر.

-غلق طريق السويس الصحراوى.

-طريق الكريمات الصحراوى.

-طريق عيون موسى شرم الشيخ.

-غلق طريق سوهاج _القاهرة.

-غلق طريق أبو زنيمة_شرم الشيخ.

-غلق طريق أسوان_الأقصر.

-غلق طريق أسوان_أبو سمبل.

-غلق طريق الزعفرانة _رأس غارب.

-غلق طريق الغردقة _ القاهرة.

-غلق طريق الداخلة _ شرق العوينات.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية،،وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل وأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.