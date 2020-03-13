شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزلين بالبدرشين بسبب موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار منزلان مجاوران مكونان من طابقين بقرية سقارة التابعة لمنطقة البدرشين وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين عدم وجود أى سكان داخل المنزلين، ولم ينتج عنه أى مصابين.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا مفاده انهيار منزلين بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضى وعلوى وآخر منزل من طابقين نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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من ناحية أخرى كشفت إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح غدٍ السبت .

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الساعات المقبلة ستشهد أمطارا على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية على بعض الأنحاء وأمطار على مناطق متفرقة على القاهرة .

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة الترابية بدأت تتحسن وتهدأ سرعات الرياح نسبا بجنوب البلاد، لافته إلى أن الرياح مازالت نشطة على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس مثيرة للرمال والأتربة .