شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: سقوط عقارين فى الإسكندرية والمنوفية بسبب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق مع المحافظين للتعامل مع الأمطار وإجراءات شفط تجمعات المياه من الشوارع بالمحافظات، واستعرض وزير التنمية المحلية التقارير الواردة الى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة من غرف عمليات المحافظات.

وأشارت التقارير، إلى استقرار الأوضاع واستمرار أعمال شفط تجمعات المياه المتراكمة على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والغربية ودمياط والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والاقصر .

وأشار تقرير إدارة الأزمات إلى استقرار الحالة الجوية وسقوط امطار خفيفة الى متوسطة ومتقطعة ونشاط ملحوظ للرياح فى محافظات القاهرة والقليوبية وشمال سيناء والشرقية والمنيا .

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وشدد شعراوى، على ضرورة استمرار جميع أجهزة المحافظات فى حالة استنفار واستعداد كامل وتواجد القيادات المحلية ميدانيا فى اماكن التجمعات، والتأكد من استمرار صيانة أعمدة الكهرباء، حرصا على سلامة المواطنين، وتجنباً لحدوث أى حوادث، لافتا إلى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعامل أجهزة المحافظات مع بعض الحوادث منها سقوط عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية ومنزل بالطوب اللبن فى المنوفية وقيام أجهزة المحافظتين باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا الى انه تم فتح جميع الطرق بالإسكندرية والشرقية وسوهاج والبحر الأحمر الأقصر .

كما أشار تقرير غرفة العمليات الى سقوط بعض اعمدة الكهرباء بمنطقة الأربعين بأسيوط وسقوط بعض أسلاك الضغط العالى بمركز طما بسوهاج وجارى الإصلاح، وعاد التيار الكهربائى الى معظم قرى الوادى الجديد وجارى الإصلاح فى قرى باريس وبولاق وصنعاء والكويت.

كما تشهد بعض المحافظات استمرار لإغلاق الموانئ بها بسبب شدة الرياح التى تتعرض لها تلك المحافظات .