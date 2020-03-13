شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا لـ1832 والوفيات لـ41 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 1832 والوفيات إلى 41.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 1264 وإن عدد الوفيات زاد إلى 36.

من ناحية أخرى، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح الأربعاء، مع تشكك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب للتصدى لتداعيات وباء فيروس كورونا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 413.53 نقطة بما يعادل 1.65% ليفتح على 24604.63 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 56.63 نقطة أو 1.96% ليسجل 2825.60 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 208.01 نقطة أو 2.49 % إلى 8136.25 نقطة.