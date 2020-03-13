شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. رئيس الوزراء يتابع من داخل غرفة العمليات أوضاع الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لليوم الثانى على التوالى من داخل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، الأوضاع فى مختلف المحافظات للطقس السئ وأجرى لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين والوزراء المعنيين.

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وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.