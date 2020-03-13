شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ترامب يواجه كورونا بإجراءات اقتصادية وتعليق السفر مع أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بالولايات المتحدة بعد تسجيل أكثر من 1200 إصابة و38 وفاة على الأقل، وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطابا إلى الأمريكيين أعلن فيه سلسلة من الإجراءات التى وصفها بأنها أكبر وأشمل محاولة للتعامل مع انتشار فيروس فى التاريخ الحديث، وشملت هذه الإجراءات تعليق السفر مع أوروبا باستثناء بريطانيا بدءًا من منتصف ليل الجمعة.

- أعلن الرئيس ترامب تعليق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثين يوما اعتبارًا من اليوم الجمعة

- استثنى ترامب بريطانيا من القرار، وقال إنه لا نطبق على المملكة المتحدة

- وسيتم إعادة النظر فى القرار فى ضوء المستجدات القادمة

- القرار يشمل قيودًا على التجارة أيضًا

- اتهم ترامب الاتحاد الأوروبى بالفشل اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها واشنطن فى بداية تفشى الفيروس

- وأبرزها قيود السفر من الصين ومناطق انتشار كورونا الأخرى

- طلب ترامب من الكونجرس إقرار تخفيضات ضريبيبة لمواجهة التأثير السلبى للفيروس على الاقتصاد

- ودعا الكونجرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأمريكيين

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- وأعلن أنه سيطلب من وزارة الخزانة أن تضع تسهيلات على دفع الضرائب للمتضررين

- ولفت إلى أن هذه الخطوة ستضخ 200 مليار دولار فى الاقتصاد الأمريكى

- أعلن ترامب توقيع مشروع قانون بتمويل قيمته 8.3 مليار دولار لمساعدة المؤسسات الحكومية للتعامل مع الفيروس

- ويشمل هذا دعم اللقاحات والعلاجات وتوزيع الإمدادات الطبية

- كما أعلن ترامب أن إدارته تنسق مباشرة مع المجتمعات التى بها تفشى كبير

- وأصدر توجيهات بإغلاق المدارس والحد من التجمعات

- وجه ترامب إدارة المشروعات الصغيرة لتقديم سيولة ورأس مال للشركات المتضررة من فيروس كورونا

- وقال إن الإدارة ستبدأ فى تقديم قروض اقتصادية منخفضة الفائدة فى الولايات المتضررة

- وتم توجيه وزارة الخزانة لتأجيل دفع الضرائب دون فائدة أو عقوبات على أفراد وشركات تضررت بشدة.

- وسيوفر هذا الإجراء أكثر من 200 مليون دولار من السيولة الإضافية للاقتصاد