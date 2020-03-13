شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إيبراشية حلوان: كنائسنا مفتوحة لاستقبال ضحايا انهيار عشش الزرايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القس إبرام ميخائيل وكيل إيبراشية حلوان و15 مايو، إن الكنيسة بمنطقة الزرايب فتحت أبوابها لاستقبال ضحايا حادث انهيار العشش بسبب السيول، مشيرًا إلى أن الكنيسة تقدم للمصابين والضحايا الطعام والإيواء.

وقال القس إبرام لـ "ليوم السابع"، إن الكنيسة بيت من بيوت الله يقوم بدوره الاجتماعى والوطنى فى الكوارث والأزمات الإنسانية، وهو ما حدث أمس فى أزمة العاصفة والطقس السئ، حتى إن الكنيسة استقبلت عشرات المشردين، ومن لا مأوى لهم، ومازالت تقدم تلك الخدمات لكل المحتاجين دون تمييز.

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شهدت مدينة 15 مايو حادثاً مأسوياً بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث فقد 7 أشخاص حياتهم، جراء انهيار منازل شبيه بـ"العشش" بالمنطقة، بسبب السقوط المتزايد للمياه لفترات طويلة، حيث لم تستطيع هذه المنازل البسيطة الصمود أمامها مما أدى لانهيارها.