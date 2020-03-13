شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فخورة كوني فردا فى المنظومة.. ويدى بيد زملائى في كل ربوع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية عن فخرها، كونها جزءا من المظومة الصحية المصرية، حيث علقت على تويتر، "فخورة كوني فردا فى المنظومة الصحية.. يدى بيد زملائى في كل ربوع مصر رغم تلك الظروف الصعبة.. أشكركم جميعًا وكلى ثقة فى أننا سنعبر ببلدنا أقسى التحديات"



هالة زايد على تويتر

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر.

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وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك المبادرة جاءت بعد إعلان الرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك" مارك زوكربرغ، أن الشركة سوف تدعم كل من وزارات الصحة بالعالم ومنظمة الصحة العالمية، لنشر الوعي بفيروس كورونا المستجد ومحاربة الشائعات المتداولة على فيسبوك بشأن الفيروس.

وأشار مجاهد إلى أنه ضمن خطة وجهود وزارة الصحة والسكان المصرية لنشر الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية ومحاربة الشائعات لمواجهة فيروس كورونا، ستقوم الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإمداد "فيسبوك" بالمحتوى العلمي التوعوي ويقوم "فيسبوك" بدوره بإيصاله إلى أكبر عدد من المصريين وغير المصريين داخل مصر.